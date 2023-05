POTENZA PICENA - Ancora un dramma lungo i binari, mamma 45enne investita da un treno in corsa a Porto Potenza. È ricoverata in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è stata trasferita con l’eliambulanza. Ha perso gli arti, mani e piedi. L’ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario. E solo due giorni prima, all’alba, sotto un treno aveva perso la vita Salima El Montassir, ventenne marocchina, investita da un convoglio merci all’altezza del sottopasso di via Buozzi, a Civitanova.

Il dramma di ieri è avvenuto intorno alle ore 11.30 nella stazione di Porto Potenza. Una donna residente a Potenza Picena è stata investita da un Eurostar 8814, proveniente da Lecce e diretto a Milano. Un urto violentissimo, che miracolosamente non le è stato fatale, seppur le sue condizioni, come detto, sono gravissime. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde di Civitanova. La quarantacinquenne è stata subito soccorsa ed il personale medico e sanitario, valutate le condizioni, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Icaro è atterrato su un campo nelle vicinanze. La donna era cosciente, ma nell’impatto ha perso tutti e quattro gli arti. Una scena straziante quella che si sono trovati davanti i viaggiatori e poi i soccorritori. La donna è stata caricata a bordo dell’eliambulanza e trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. È in prognosi riservata ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che fa capo alla Compagnia di Civitanova, e gli agenti della Polfer, chiamati a chiarire le cause dell’accaduto, anche sulla base dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona della stazione, per ricostruire i minuti precedenti al drammatico impatto con il treno.

È stato sentito il macchinista. Secondo quando è emerso dalle indagini, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sotto choc tutta la comunità di Potenza Picena, dove la donna vive con la sua famiglia e dove è molto conosciuta. Il traffico ferroviario è stato subito bloccato mentre erano in corso le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte degli inquirenti. La circolazione è stata sospesa per circa due ore e oltre all’Eurostar sono rimasti bloccati i treni regionali 23761 e 4210 con a bordo circa 200 persone per le quali sono stati attivati immediatamente gli autobus sostitutivi del servizio trasporto. La polizia ferroviaria sta ricostruendo l'accaduto, ascoltando dei testimoni.