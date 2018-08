Scontro con l'auto, â€‹vola a terra e batte la testa: il motociclista è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Schianto sulla strada Regina. Auto contro scooter. Grave un recanatese, Renato Di Giovanni 42 anni. E’ accaduto dopo le 15,30 sulla strada statale 571 “Helvia Recina”. Per cause al vaglio della polizia stradale lo scooter è entrato in collisione con un’utilitaria. L’impatto è stato violento e il centauro è stato scaraventato a terra battendo violentemente la testa. L’uomo ha fatto un volo di diversi metri prima di schiantarsi sul ciglio della strada. Arrivati sul posto i medici hanno constatato la gravità del ferito ed hanno disposto il trasferimento all’ospedale regionale delle Torrette di Ancona.