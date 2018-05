Scompare subito dopo la rapina: minorenne trovato e arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Minorenne ricercato per rapina, rintracciato e arrestato dai carabinieri dopo che aveva fatto perdere le sue tracce. Il giovane, un minorenne straniero, si era reso responsabile di una rapina ai danni di uomo. La vittima, lo scorso 14 febbraio, stava tranquillamente passeggiando sul lungomare di Porto Potenza Picena. Ad un certo punto, secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri sulla base della testimonianza fornita dalla vittima, gli si erano avvicinati tre individui. Uno era il minorenne straniero.Lo avevano bloccato, in quella circostanza, e lo avevano derubato del portafoglio. Dentro si trovavano custoditi, oltre ai documenti, anche 150 euro in contanti. Poi i tre malviventi erano scappati via, facendo perdere le loro tracce. I militari dell’Arma si erano subito messi alla ricerca dell’autore della rapina sul lungomare di Porto Potenza e dei suoi complici. Alla fine, il responsabile, il minorenne straniero, è stato identificato. Per lui è stata chiesta la misura cautelare alla Procura dei Minori di Ancona. Nel frattempo, però, il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce: da tempo era irrintracciabile. L’altra notte, c’è stato l’epilogo della vicenda. Il minorenne straniero è stato rintracciato durante una serie di controlli dai carabinieri di Fermo.