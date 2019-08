Si schianta contro una casa e un'auto in sosta: rifiuta l'alcol test

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Si schianta contro una casa ed un'auto in sosta all'alba e rifiuta il test aloclemico: addio patente.E' successo questa mattina poco prima delle 6 a Potenza Picena, dove un uomo ha perso il controllo della sua auto, finendo prima contro una casa e poi contro un'auto in sosta. Il conducente si è rifiutato di eseguire i test previsti in caso di incidente, motivo per il quale la patente gli è stata ritirata con l'applicazione della sanzioni massime che prevedono la sospensione della patente fino a due anni ed il sequestro del veicolo.