Schianto tra auto e moto: Manuel â€‹muore a 40 a anni a due passi da casa

di Chiara Marinelli

POTENZA PICENA - Violento scontro tra un’auto e una moto, muore un quarantenne. La vittima dell’ennesimo incidente sulla Regina, una strada maledetta, è Manuel Biagiola, ingegnere 40enne. Stava rientrando dal lavoro ed era quasi arrivato a casa, mancava soltanto qualche decina di metri. Ma alla compagna e dai suoi familiari Manuel non è mai arrivato. Tragedia ieri, all’ora di pranzo, lungo la strada Regina, nel Comune di Potenza Picena, all’altezza dell’incrocio con una stradina rurale che conduce ad un complesso di abitazioni.Era da poco passato mezzogiorno e mezzo. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, Biagiola si trovava in sella alla sua moto, una Yamaha. Era uscito dall’azienda dove lavorava, la Nsc, che produce trivelle e si trova lungo la strada Regina, non distante dal luogo della tragedia, a poco più di un paio di chilometri. Secondo quanto è emerso dai primi rilievi, il motociclista – che procedeva da Est verso Potenza Picena - stava svoltando sulla stradina che conduceva a casa sua, quando si è scontrato con una macchina, una Toyota Rav 4, che procedeva nella stessa direzione. Al volante un trentasettenne, residente a Porto Recanati.