POTENZA PICENA - Cassonetti dell’immondizia a fuoco in località Monte Priori. È accaduto stamattina, intorno alle 8.30. A dare l’allarme una residente che ha chiamato i vigili del fuoco e la polizia municipale. Ma non è la prima volta che succede.

Come racconta la stessa utente nel gruppo Facebook “Potenza Picena e Porto Potenza Speakers’ Corner” circa un mese fa si è verificato un fatto simile e nella notte tra sabato e domenica scorsi un altro cassonetto è esploso facendo un enorme boato. In quel caso i residenti non sono usciti subito per vedere, ma al mattino seguente hanno ritrovato un cassonetto dell’immondizia disintegrato. La residente scrive sui social di aver sentito anche stamattina tante piccole esplosioni all’interno dei cassonetti che bruciavano. «In un mese tre sabotaggi» sottolinea la donna che fa appello sui social affinché vengano presi dei provvedimenti.