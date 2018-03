Sbalzato dall'auto â€‹che finisce fuori strada: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA - Grave incidente nel pomeriggio sulla Regina a Potenza Picena. Un uomo, per cause, ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, ha perso il controllo dell'auto che si è scontrata contro un palo ed è finita in una scarpata. Insieme all'uomo alla guida, bengalese, viaggiavano anche due connazionali: uno di loro nell'urto è stato sbalzato fuori dell'auto. E sono le sue condizioni a preoccupare di più, tanto che gli operatori del 118 hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per un celere trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Gli altri due uomini sono stati invece portati all'ospedale di Civitanova. Sul posto anche i vigili del fuoco.