Sassate sul treno in corsa: paura tra i passeggeri e convoglio in forte ritardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA – Tanta paura me per fortuna nessun ferito sul convoglio Frecciabianca 8810 Milano-Bari.Ignoti, infatti, hanno colpito a sassate il treno tra la stazioni di Potenza Picena e Porto Recanati: per fortuna nessuno è rimasto ferito ma un vetro è stato danneggiato ed i passeggeri sono stati fatti spostare in un altro vagone. Il treno è poi giunto ad Ancona con 20 minuti di ritardo ed è stato fermato per controlli, accumulandone ancora.