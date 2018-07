Salvato dall'overdose di eroina, ma rifiuta il ricovero in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA – Si inietta una dose di eroina e si sente male in auto, soccorso un quarantaduenne. Alla fine, però, dopo essersi ripreso, rifiuta di andare all'ospedale. Un uomo di 42 anni che vive a Porto Potenza è stato soccorso mentre si trovava nella sua automobile in contrada Torrenova a Porto Potenza. Sul posto sono intervenuti il personale medico e sanitario del 118 e i carabinieri della locale stazione, che lo hanno immediatamente soccorso. Dopo essere stato trattato sul posto, l'uomo si è ripreso tanto che ha rifiutato di farsi trasportare al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta per un eventuale controllo.