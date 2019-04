Saluta l'amico, se ne va e stramazza: pescatore fulminato da un infarto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA – Saluta un conoscente dopo una mattinta passata a pescare in spiaggia, si accascia a terra e muore. La vittima è un uomo di 77 anni, che è morto sul colpo. Fatale un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo, nononstante i soccorsi. L'episodio è avvenuto nella prima mattinata. Erano circa le 7 quando l'anziano, un pescatore sportivo, pensionato, si era recato in spiaggia, a Porto Potenza Picena. Stava raggiungendo la sua automobile, percorrendo il sottopasso ferroviario che dà su via Dante Alighieri, dopo aver salutato un conoscente. Improvvisamente ha accusato un malore ed è caduto a terra. Sono arrivati i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118, che hanno fatto di tutto per rianimarlo. Ma per l'anziano pensionato, purtroppo, non c'era già più nulla da fare.