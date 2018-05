Rogo distrugge l'auto di una donna e danneggia quella della figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA – Brucia l’auto di una donna e il fuoco danneggia anche quella della figlia, parcheggiata vicino: un uomo è stato notato mentre faceva avanti e indietro in quella zona poco prima che le fiamme divampassero. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per chiarire i contorni della vicenda. Nessun dubbio, comunque, che si tratti di un rogo di natura dolosa. Ennesimo episodio di auto a fuoco nella notte, questa volta è toccata ad una Peugeot 308, a Porto Potenza: la vettura si trovava parcheggiata lungo via Lombardia, in strada, all’altezza del civico 63. L’allarme è scattato pochi minuti dopo l’una, quando i residenti sono stati svegliati dal rumore di piccole esplosioni. Il fuoco ha raggiunto e danneggiato anche la parte posteriore di una Lancia Ypsilon, che si trovava parcheggiata davanti alla Peugeot. La macchina distrutta apparteneva ad una donna civitanovese di 53 anni, mentre quella rimasta danneggiata a sua figlia.