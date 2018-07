Si rilassa in spiaggia, Adriano 69 anni fulminato da un malore sul lettino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Una giornata d’estate come tante altre, in riva al mare nello chalet dove lavora anche la figlia. Ma ieri alle 17 allo chalet l’Ancora di Porto Potenza si è materializzata la tragedia. La vittima è Adriano Ginocchio, potentino di 69 anni. Ieri era andato in spiaggia con la moglie, aveva fatto il bagno e si era messo in relax sul lettino ma alcuni passanti hanno visto che c’era qualcosa di strano sul suo viso e hanno chiamato la moglie. Lei lo ha chiamato, ma niente non rispondeva. Immediatamente è scattato l’allarme nel frequentatissimo chalet portopotentino che è dotato anche di defibrillatore, ci sono stati i primi tentativi dei medici che erano presenti di rianimarlo, è arrivata anche l’ambulanza ma per l’anziano portopotentino non c’era purtroppo più nulla da fare.