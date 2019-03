Un 47enne scomparso da 24 ore. Ricerche lungo il fiume Potenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Allarme a Potenza Picena. Da ieri sera sono in corso le ricerche di un uomo di 47 anni che vive da solo della zona, di cui non si hanno notizie da 24 ore. L'auto e il telefono sono in casa e si presume che stesse lavorando in campagna intorno casa ma da lì è scomparso. Da questa mattina i carabinieri (in azione anche l'elicottero) e i vigili del fuoco con i cani di ricerca persone e personale speleofluviale, i vigili urbani di Potenza Picena e Recanati con i rispettivi volontari di Protezione civile, stanno battendo il fiume Potenza e le campagne contigue ma dell'uomo ancora nessuna traccia.