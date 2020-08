Ragazzo di 17 anni scomparso mentre passeggia con gli amici: trovato il giorno dopo, ha dormito in spiaggia

POTENZA PICENA - Scompare mentre è in giro con una comitiva di amici, ritrovato dopo alcune ore: si era addormentato in spiaggia. Protagonista dell’episodio in ragazzino di 17 anni che l’altra sera, intorno alle 23, era uscito con cinque suoi amici, tutti minorenni.

I ragazzi, partiti da Porto Potenza, erano diretti a Porto Recanati. Hanno percorso un tratto di Statale Adriatica a piedi. Poi ad un certo punto si sono accorti che mancava il loro amico.



Hanno provato a contattarlo al telefono, ma invano. Il diciassettenne non rispondeva. Poco dopo, mentre nel frattempo lo stavano cercando, hanno segnalato la vicenda ai carabinieri. Era l’una di notte quando è scattato il piano di ricerche, in azione i carabinieri, i vigili del fuoco e anche i militari della Capitaneria di Porto che hanno ispezionato il tratto di mare antistante il fiume Potenza. In nottsta sono stati avvisati anche i genitori del minorenne, che hanno raggiunto il luogo dell’ultimo avvistamento. Qualche ora più tardi l’epilogo. Erano circa le 6 del mattino quando il diciassettenne è stato individuato. Si era addormentato in spiaggia e all’alba, dopo essersi svegliato, è ripartito alla volta del camping da cui era uscito insieme ai suoi amici. Stava bene, per fortuna, anche se per i familiari e gli amici del giovane è stata una nottata di ansia e di preoccupazione.

