Ragazzino di sedici anni in sella a una bicicletta investito da un'auto

POTENZA PICENA - Grande paura e allarme ieri pomeriggio intorno alle 16 a Potenza Picena dove un ragazzino di 16 anni è satto investito da un’auto mentre andava in bicicletta. Il ragazzo, dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Torrette ad Ancona con un codice rosso. Al vaglio la dinamica dell’incidente e di conseguenza le cause dell’investimento. Le condizioni del giovane sono state giudicate abbastanza gravi. Per questo gli operatori del 118 hanno optato subito per un suo trasferimento presso il nosocomio regionale.