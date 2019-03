Precipita per sei metri dall'albero su cui sta lavorando: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Era salito su una quercia per eseguire dei lavori quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra, cadendo da un’altezza di circa sei metri. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Vittima dell’infortunio è un cingolano di 66 anni che i medici hanno giudicato in condizioni serie, ma per fortuna, dopo gli accertamenti, non è sembrato esserci pericoli per la sua vita. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle ore 15 in località Casette Torresi nel territorio periferico di Potenza Picena. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono giunti anche gli uomini dell’emergenza sanitaria che, constatate le condizioni dell’uomo, hanno deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette.