Addio al pittore Silvestro Pistolesi, è l’autore dell’opera “Montesanto: i volti della nostra storia”

POTENZA PICENA - Non solo l’arte fiorentina, ma anche la cittadinanza di Potenza Picena piange il maestro Silvestro Pistolesi. Aveva 78 anni ed è scomparso nei giorni scorsi.

«L’amministrazione comunale si unisce al dolore per la perdita del maestro Silvestro Pistolesi - ha scritto il Comune in una nota -, autore dell’opera “Montesanto: i volti della nostra storia”. La tela, che raffigura personaggi storici dell’antica Montesanto nei trascorsi 600 anni insieme a figure simboliche, è oggi custodita nella sala giunta del nostro palazzo municipale, in seguito alla donazione effettuata dall’associazione culturale presieduta da Mauro Mazziero. Al maestro Pistolesi - conclude l’amministrazione - il nostro pensiero e il nostro grazie per l’omaggio reso alla città».

Allievo di Annigoni, Silvestro Pistolesi è stato un alfiere indiscusso di tecniche quasi perdute della scuola fiorentina. Le tecniche pittoriche di Silvestro Pistolesi variano dalle tempere grasse alle acqueforti, dai disegni agli oli, dagli affreschi alle sanguigne. A lui si devono anche opere nella Pieve Romanica di Lubaco o l’affresco del San Sebastiano nella Cappella della Misericordia di Pontassieve.

