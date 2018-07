Passeggia e s'imbatte â€‹in un pitone che striscia sul marciapiede

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Un pitone a spasso per il centro abitato di Porto Potenza. Ci ha pensato un serpente lungo più o meno un metro a “movimentare” la passeggiata serale di un uomo.Erano le 22 circa dell’altro ieri quando un passante, che appunto stava passeggiando piedi, ha notato sul marciapiede un serpente. L’animale era uscito dalla sua tana, una teca, finendo in strada.I vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova hanno raggiunto il posto per recuperare il serpente. Quando i pompieri sono arrivati il pitone aveva smesso di strisciare e se ne stava tranquillo, forse anche spaventato e un po’ spaesato, fermo sul marciapiede. I vigili del fuoco lo hanno “catturato” in un attimo, semplicemente prendendolo con una mano. Nel frattempo, in strada, era arrivata anche una signora, la madre del legittimo proprietario del pitone, che abita proprio da quelle parti. La donna ha spiegato che quel serpente era sicuramente quello del figlio.