Offende i carabinieri su Facebook: a processo per diffamazione

di Benedetta Lombo

POTENZA PICENA Con un solo post è riuscito a offendere un’intera caserma. Un trentaseienne a processo per diffamazione. Ieri ha chiesto di essere processato con rito abbreviato, otterrà lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Imputato è un giovane originario di Recanati, Luca Andreani, che il 9 gennaio del 2016 scrisse su Facebook un commento al vetriolo contro i carabinieri della Stazione di Potenza Picena. In quattro righe di fitte esternazioni il giovane aveva espresso concetti molto simili che avevano come minimo comun denominatore il riferimento alle zone basse e più intime del corpo umano.