Nudisti in spiaggia vicino a famiglie e bambini: blitz della polizia locale, scattano le maxi multe a Potenza Picena

POTENZA PICENA - Prendevano il sole nudi accanto alla spiaggia frequentata da famiglie con bambini e ignorando l'ordinanza del sindaco di Potenza Picena che vieta il nudismo sull'arenile. Per questo motivo due bagnanti amanti della tintarella nature sono stati individuati dagli agenti della polizia locale e multati con una sanzione di 180 euro.

Nudisti in spiaggia, maxi multa

I due nudisti sono stati segnalati da alcuni turisti che li hanno notati sulla spiaggia in prossimità dell'ex discoteca Babaloo di Porto Potenza Picena. Non era il primo caso: infatti già nei giorni precedenti, gli ospiti di un affittacamere della zona avevano lamentato la presenza di bagnanti senza costume e i vigili li avevano invitati a coprirsi. Anche nelle scorse ore gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto, in borghese: i due nudisti, - uno residente in provincia di Ancona, l'altro nel Maceratese - alla loro vista si sono immediatamente rivestiti ma non sono riusciti ad evitare la maxi multa da 180 euro prevista dall'ordinanza del sindaco.

Controlli sulle spiagge

Gli agenti sono impegnati sul litorale di Porto Potenza Picena anche per contrastare abusivismo commerciale e garantire sicurezza. Nei giorni scorsi, gli agenti del comando guidato da Anna Mercuri, hanno sequestrato alcuni oggetti, che venivano venduti sulla spiaggia, realizzati con materiali non certificati e dunque potenzialmente dannosi.