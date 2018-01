Non risponde più ai familiari Era solo, lo trovano morto in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Tragedia della solitudine a Porto Recanati: un uomo di 71 anni è stato trovato morto dai carabinieri nella sua abitazione. L'allarme era scattato perchè l'uomo non rispondeva più ai familiari: i militari l'hanno trovato privo di vita riverso in bagno. Il decesso, con ogni probabilità, risale ad un paio di giorni fa. La salma è stata portata all'ospedale di Civitanova per l'ispezione cadaverica, ma tutto lascia pensare ad un decesso dovuto a cause naturali.