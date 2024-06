POTENZA PICENA Giornate complicate quelle della rieletta sindaca Noemi Tartabini, complicate nel senso che sono centinaia i messaggi e le telefonate ricevute. Tutti messaggi, pare, di congratulazioni: impossibile sapere se tra questi ci siano anche promozioni di aspiranti assessori. La prima cittadina di Potenza Picena mantiene un profilo basso, resta sul generico: «Il primo atto sarà quello in programma per domani (oggi, ndr.) a mezzogiorno in Municipio con la proclamazione degli eletti, la consegna della fascia tricolore al sindaco da parte della commissione e l’ufficializzazione dei nuovi consiglieri comunali». Poi? «Faremo un incontro per valutare la situazione: per scegliere gli assessori saranno presi in considerazione diversi criteri quali le preferenze ricevute, la competenza, la disponibilità di tempo da dedicare all’incarico».

I nomi



Nomi non se ne fanno, sicuramente sarà rinnovata giocoforza la gran parte della squadra uscente visto che nel prossimo quinquennio amministrativo tra gli ancora presenti figurano l’ex presidente del Consiglio Braconi e l’assessora Isidori. Un aspetto la sindaca Noemi Tartabini lo sottolinea: «L’attestazione di stima ricevuta è stata davvero commovente, tale da ripagare i sacrifici e le rinunce fatte per assolvere al mio mandato». Tre le liste presentate a sostegno della candidatura di Noemi Tartabini: sei consiglieri eletti con la lista di centrodestra e quattro con le due liste civiche. Se si dovesse far ricorso alla matematica, se ne dedurrebbe che tre ruoli apicali vanno al centrodestra e uno a testa alle civiche con la presidenza del Consiglio da valutare. Tempi? Noemi Tartabini dice che la questione non è all’ordine del giorno o almeno non lo è a brevissima scadenza, qualche giorno insomma passerà: «Ancora qualche giorno e formeremo la squadra».

La maggioranza

Non resta altro da fare che attendere ed intanto ecco chi è uscito eletto dalla consultazione elettorale appena andata in archivio. La maggioranza ha dieci consiglieri, sei gli eletti con il centrodestra e sono Salvatore Palmiero, Mara Barbaresi, Mirco Braconi, Luca Strovegli, Michele Galluzzo e Simone Pantanetti, due con la lista Avanti insieme e sono Margherita Fermani e Giulio Casciotti e due con La città per Tartabini e sono Giuseppe Castagna e Catia Mei.



L’opposizione



Sei i consiglieri di opposizione: con il candidato sindaco Mario Morgoni ci saranno per la lista Pd Tommaso Gaballo, Valentina Campugiani e Simona Galiè, per la lista Sentire Comune Alessandra Perticarà e per Comunità Ecologia Progresso Richard Dernowski. Dunque saranno giornate di riflessione e incontri per Noemi Tartabini in attesa di capire come comporre la nuova squadra. Qualche indicazione si può trarre anche dal numero di preferenze conquistate: mister preferenze di questa tornata è stato Giuseppe Castagna della lista “La città per Tartabini sindaco” con 330 voti seguito da Catia Mei, anche lei sopra le 300, a quota 306. Terzo classificato nella coalizione di maggioranza è stato Salvatore Palmiero con 239 preferenze, candidato nella lista “Il centrodestra”. A seguire due candidati della lista “Avanti insieme” ovvero Margherita Fermani e Giulio Casciotti rispettivamente portatori di 223 e 209 preferenze. A quota 205 voti un’altra donna ovvero Mara Barbaresi del Centrodestra.



Le preferenze



Sul fronte del centrosinistra prima classifica nella coalizione di Morgoni è stata Alessandra Perticarà di Sentire Comuni con 233 voti, secondo Tommaso Gaballo del Partito democratico con 226 preferenze. Nella terza lista di Morgoni ovvero Comunità Ecologia Progresso il più votato è stato Richard Dernowski con 183 preferenze.