Potenza Picena, multe a chi "brucia" il semaforo, telecamere in un altro incrocio: «5 secondi di giallo»

POTENZA PICENA - Il Comune di Potenza Picena annuncia l'accensione di un nuovo impianto di controllo sul rispetto delle indicazioni del semaforo. Da domani, venerdì 30 dicembre 2022, presso l’impianto semaforico presente lungo la Strada Statale 16 via Aprutina, intersezione con via Antonelli e Tebaldi, entrerà in funzione un nuovo impianto per il controllo automatico dei passaggi con semaforo rosso (direzione dritto e a destra). Si tratta del secondo impianto installato, dopo quello tra Viale Regina Margherita e via Don Silvio Spinaci attivo da dicembre 2021. "Si tratta - spiega la notta - di una postazione fissa e omologata per il controllo automatico della violazione tramite immagini rilevate dal sistema. La durata del giallo è di 5 secondi. L’obiettivo è quello di incentivare la sicurezza stradale sanzionando i comportamenti scorretti, in particolare in una rete viaria ad alta densità di traffico".