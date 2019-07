Anziano si sente male durante il bagno e muore Dolore tra i bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Si sente male mentre fa il bagno, muore un anziano. La vittima è un 89enne originario di Cingoli. L'episodio è avvenuto in mattinata in uno stabilimento balneare sul lungomare di Porto Potenza. Sul posto il 118 e i militari della Capitaneria di Porto. Inutili i tentativi di rianimarlo, l'anziano non ce l'ha fatta.