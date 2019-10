Addio a Paolo Casciotti, titolare di una farmacia e padre del vicesindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Si è spento ieri nell’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, Paolo Casciotti, contitolare della storica farmacia cittadina. «Sei stato e sarai per me un esempio irraggiungibile. Mi hai donato amore, serenità e una vita meravigliosa. Proverò invano ad essere un padre come te. Sarai per sempre con noi», è il ricordo pubblicato ieri sulla pagina Facebook dal figlio Giulio, farmacista anche lui e vicesindaco della cittadina maceratese. Moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati – Paolo Casciotti lascia la moglie Anna Rosa ed i figli Rachele e Giulio - a conferma della larga stima di cui gode la famiglia ed il compianto farmacista potentino che è stato uno dei rari personaggi simbolo del paese sia per l’impegno civico che per il lavoro svolto. Vicinanza alla famiglia è stata espressa dal sindaco e dal consiglio comunale, in tanti sono andati nell’abitazione portopotentina di Casciotti per esprimere anche con la presenza vicinanza al dolore della famiglia. I funerali del potentino Paolo Casciotti si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesta di Corpus Christi.