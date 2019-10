Maxi controlli anti droga: in tre nei guai per cocaina ed hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA – Controlli a tappeto nella notte da parte dei carabinieri, raffica di denunce. In tre, tra cui un ragazzo appena maggiorenne, finiscono nei guai per droga. L’attività di controllo ha interessato le zone di Porto Recanati e di Porto Potenza, dove l'operazione è andata avanti per tutta la notte nei punti di aggregazione e di maggior transito delle auto.Denunciati due trentenni del luogo, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Al momento dei controlli sono stati trovati in possesso di 6 grammi circa di cocaina, divisa in dosi, e di una considerevole somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Inoltre, un terzo giovane, poco più che maggiorenne, è stato fermato lungo la statale e trovato in possesso di un grammo di hashish: gli è stata ritirata la patente ed è stato segnalato alla Prefettura di Macerata quale assuntore di stupefacenti.