Malore fatale, muore in casa a 35 anni. Forse lo ha ucciso lo choc anafilattico per un farmaco

POTENZA PICENA - Un giovane di 35 anni è morto questa notte a Porto Potenza all'interno dell'abitazione familiare. Il 35enne ha accusato un malore che gli è stato fatale. Sul posto nel volgere di pochi minuti è intervenuta la Croce Rossa che ha provato a rianimare il giovane senza tuttavia riuscirci.

Da ricostruire con esattezza l'accaduto. Secondo le prime informazioni il giovane aveva assunto poco prima un farmaco che potrebbe aver provocato uno choc anafilattico fatale anche se per stabilire con esattezza le cause della morte bisognerà attendere l'autopsia disposta proprio per fare chiarezza sull'accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale.