Muore a 60 anni stroncato da un malore mentre è in un campo, la tragica scoperta fatta dal fratello

POTENZA PICENA - Accusa un malore mentre è in un campo e quando viene trovato, ormai per lui non c’è più nulla da fare. La vittima è un uomo di 60 anni, Gianni Fontana. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri quando, poco dopo le 18. L’uomo è stato trovato senza vita in un campo in località Redefosco.

A dare l’allarme è stato il fratello, preoccupato per non averlo visto rientrare a casa con l’arrivo del buio. Preoccupato, si è recato in quel campo, immaginando che il fratello fosse proprio lì, ma appena arrivato si è trovato dinanzi a una tragedia.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Civitanova per chiarire l’accaduto e ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo. Per Gianni Fontana, purtroppo, non c’era già più nulla da fare: la morte era sopraggiunta già da un po’ di tempo a causa di un arresto cardiaco. Un malore fatale che non gli ha lasciato neppure il tempo di chiedere aiuto.

Secondo quanto è stato ricostruito, Fontana si era recato in quel campo, che non era suo, dove si trovavano custoditi degli animali dei quali si occupava quando poteva. Ed è proprio lì che i familiari sono andati a cercarlo. Fontana non era sposato e non aveva figli. La salma, dopo gli accertamenti di rito da parte del medico legale, è stata riconsegnata ai familiari per i funerali.

