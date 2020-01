Lutto nel mondo del calcio, muore a 50 anni l'ex ds Loris Altarocca

POTENZA PICENA - Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 50 anni Loris Altarocca (nella foto), ex ds del Potenza Picena. Era ricoverato al S.Stefano a seguito di un grave malore da cui non si era più ripreso. L’assessore Tommaso Ruffini, a nome di tutta l’amministrazione esprime cordoglio alla famiglia: «L’impegno per i colori giallorossi di Loris è stato costante e la sua perdita tocca tutta la comunità essendo stato un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport». Sabato il Potenza Picena osserverà un minuto di silenzio e giocherà con il lutto al braccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA