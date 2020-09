Maga Clara non ce l'ha fatta: uccisa dalla malattia a 70 anni. Città in lutto

POTENZA PICENA - Si è spenta ieri sera Clara Romano, conosciuta per tutti come Maga Clara. Settantotto anni, originaria di Tropea, viveva da tempo a Potenza Picena ed è deceduta dopo aver combattuto contro una malattia. Era molto nota in provincia e non solo e oltre ad aver scritto dei libri aveva collaborato per molti anni a Radio Aut a Francavilla D’Ete.

