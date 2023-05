POTENZA PICENA - Litiga con il fratello e gli aizza contro un caprone. In due finiscono al pronto soccorso. È successo a Potenza Picena, ieri mattina, in località Montecanepino.

In una casa di campagna sarebbe nata una discussione tra due fratelli - non sono ancora chiari i motivi che avrebbero fatto scattare il diverbio -, quando a un certo punto la situazione è degenerata e uno dei due, preso dalla rabbia, avrebbe aizzato un caprone contro l’altro fratello.

APPROFONDIMENTI LO CHOC Ubriaca stesa a terra, la Statale nel caos. Calci e morsi: feriti 2 soccorritori del 118 L'INTERVENTO Litiga con la fidanzata e scaglia una bottiglia contro la vetrata della vicina: attimi di tensione al Ghettarello, arriva la polizia IL RAPTUS Fermo, litiga con il titolare del bar e spara con il fucile da caccia contro la saracinesca del locale

In un primo momento è intervenuta la mamma dei due, quasi ottantenne, per provare a placare i toni ma, non riuscendoci, anche lei ha rischiato di essere colpita dall’animale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e la Croce Rossa. L’anziana e uno dei due figli sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti.