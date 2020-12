POTENZA PICENA - Trattore si ribalta, un 67enne trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L'incidente è avvenuto poco prima dell'ora di pranzo (di oggi 31 dicembre 2020) in un terreno in contrada Zoccolanti, a Potenza Picena. Sul posto l'eliambulanza.

