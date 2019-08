Perde il controllo dell'auto lungo la strada statale danni a tre vetture in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Perde il controllo dell’auto, forse per un malore, e si schianta contro una macchina parcheggiata, una Panda, che a sua volta va a danneggiare a catena una Polo e una Jaguar. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16.30, lungo la Statale adriatica, a Porto Potenza, all’altezza dei semafori. Al volante della macchina che si è scontrata con le altre, una Golf, si trovava un uomo. È stato soccorso, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Civitanova e la polizia municipale per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica. Insomma, per fortuna al di là dei danni non ci sono state conseguenze gravissime per nessuna persona. Saranno i vigili a chiarire con esattezza l’accaduto.