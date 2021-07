Va a sbattere contro un'auto, scivola e finisce in una scarpata: centauro muore a 23 anni

POTENZA PICENA - Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi a Potenza Picena. E' morto un motociclista di 23 anni. Il giovane era stato soccorso e trasportato a Torrette ma purtroppo la corsa in eliambulanza all'ospedale regionale si è rivelata inutile. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che da Porto Potenza collega a Potenza Picena. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, è finito contro un’auto e poi a terra, scivolando in una scarpata. Il giovane aveva riportato ferite gravissime e i sanitari del 118, resisi subito conto della situazione, avevano allertato l’eliambulanza che era atterrata in un campo vicino. Da lì la disperata corsa a Torrette dove tuttavia il ragazzo è poi deceduto.

16:21

