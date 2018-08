Tragico incidente, scontro camion-Panda Muore sul colpo un ex geometra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Tragedia sulla strada Regina. Incidente tra un camion e una Fiat Panda. Muore sul colpo un un geometra in pensione, alla guida di un'utilitaria. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi al bivio per Potenza Picena, vicino all'Osteria del Moro. La strada è stata chiusa per permettere il lavoro dei soccorritori. La vittima aveva 79 anni ed era molto conosciuta. Sul posto sono intervenuti 118, Croce Gialla di Recanati e agenti della polizia stradale, che stanno effettuando i rilievi di rito al fine di ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.