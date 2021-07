Va sui binari e viene toccato dal treno, un uomo salvo per miracolo. E' stato portato in eliambulanza a Torrette

POTENZA PICENA - Toccato dal treno mentre si inoltra sui binari: solo per una fortunata casualità, un incidente non si è trasformato in tragedia. Un giovane uomo di origine straniera è ricoverato all’ospedale di Torrette (dove è stato trasportato in eliambulanza) a causa dell’urto. Stando ai primi elementi raccolti il ferito non dovrebbe essere in gravi condizioni (ha riportato una frattura a un ginocchio e altre lesioni). L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio sui binari dietro all’istituto Santo Stefano. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri.

