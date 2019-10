Potenza Picena, schianto choc fra tre auto sulla Statale. Tre feriti gravi a Torrette

POTENZA PICENA - Schianto choc sulla strada statale 16 a Potenza Picena, all'altezza dell'ex discoteca Babaloo. Diversi feriti di cui tre in gravi condizioni, portati in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 9, per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e 118.

