Incidente al crossodromo, giovane trasportato in eliambulanza a Torrette: è grave

POTENZA PICENA - Incidente poco dopo le 12.30 nella pista da cross di Potenza Picena. Nell'impatto è rimasto ferito un giovane che era in sella alla sua moto. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Macerata.

Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento del ferito all'ospedale regionale di Torrette. Il giovane è stato trasportato al nosocomio dorico in eliambulanza. Stando a quanto si è potuto finora apprendere le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche un altro ragazzo è rimasto ferito nella stessa pista, ma per lui le ferite sono lievi, così è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Civitanova Marche.

