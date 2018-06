Schianto tra due auto sulla strada statale Ferite cinque persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Schianto tra due auto lungo la statale adriatica, in cinque finiscono all'ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di ieri pomeriggio, all'altezza dell'istituto Santo Stefano. Coinvolte due auto: in una c'era a bordo una famiglia di marocchini, nell'altra una donna. Non sono gravi. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine che hanno provveduto ai rilievi di rito al fine di ricostruire la dinamica dell'accaduto.