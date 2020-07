L'auto abbatte una bicicletta e finisce nel fossato: entrambi i conducenti all'ospedale

POTENZA PICENA – Schianto tra una macchina e una bicicletta, la vettura finisce la sua corsa nel fossato che costeggia la carreggiata. Al pronto soccorso dell'ospedale finiscono sia chi era al volante della macchina che il ciclista. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, a Potenza Picena in località San Gillio, nei pressi dell'incrocio con la strada provinciale.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della Polstrada, una Peugeot, che era condotta da una donna di 45 anni, ha urtato un ciclista che si trovava lungo la stessa direzione. Erano entrambi feriti in maniera fortunatamente lieve e, dopo le prime cure del caso sul posto, sono stati caricati a bordo dell'ambulanza e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova.

