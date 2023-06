POTENZA PICENA Si schianta con il pulmino lungo l’A14. Gravissimo un 36enne di Potenza Picena. L’incidente dopo le 23 di domenica sera, in Emilia Romagna. Il giovane, dipendente di una società di noleggio veicoli con sede a Potenza Picena, avrebbe perso il controllo dell’Opel Vivaro da sette posti su cui stava viaggiando. Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato il mezzo a schiantarsi lungo la corsia Sud dell’A14. A bordo del pulmino solo il 36enne che - secondo quanto si è appreso - stava riportando in sede il veicolo che era stato precedentemente noleggiato.

Il 36enne si trovava al chilometro 131+100 della corsia sud dell’A14, nel tratto compreso tra il casello di Rimini Sud e Riccione quando avrebbe perso il controllo del pulmino. Cosa sia accaduto di preciso lo sta ricostruendo il personale della polizia stradale del distaccamento autostradale di Forlì. Di certo si sa che il mezzo ha sbandando: prima ha urtato il guard rail, poi si è ribaltato finendo la sua corsa sulla corsia di sorpasso. Pare comunque che il Vivaro non abbia coinvolto altri veicoli. L’impatto è stato così violento da scaraventare il 36enne fuori dall’abitacolo.



Immediatamente è scattato l’allarme. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118, due squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale. Il 36enne è stato trovato dai pompieri privo di conoscenza steso sull’asfalto. Per prestare i soccorsi e provvedere al ripristino della carreggiata, la seconda e terza corsia sono state momentaneamente interdette al traffico. Il conducente del pulmino, dopo essere stato stabilizzato dal personale del 118 di Romagna soccorso, intervenuto con una auto medicalizzata e una ambulanza, è stato trasportato prima all’ospedale Infermi e poi trasferito al Bufalini dove i medici si sono riservati la prognosi. La notizia si è presto diffusa anche a Potenza Picena, dove l’uomo vive e lavora. Sono momenti di apprensione per le condizioni del 36enne che resta ricoverato in gravi condizioni in Emilia Romagna.