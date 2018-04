Azienda data alle fiamme Un uomo di 51 anni finisce dietro le sbarre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Esplosione alla Conglomerati, in manette l'autore del raid. I carabinieri di Potenza Picena hanno dato esecuzione ieri ad un ordine di carcerazione emesso il 17 aprile scorso nei confronti di un cinquantenne di Potenza Picena, ritenuto il responsabile dell'incendio avvenuto nel giugno del 2015. L'uomo deve scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione per incendio doloso aggravato e per detenzione illegale di materiale esplosivo. È stato rinchiuso nel carcere di Fermo.