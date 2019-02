Incendio choc all'alba, cinque auto a fuoco Il rogo è di origini dolose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA – Bruciano cinque automobili nella notte, pochi dubbi che si tratti di un episodio doloso. Tre delle vetture sono andate completamente distrutte, ridotte ormai ad un groviglio di lamiere bruciare, mentre le altre due hanno riportato danni parziali, comunque seri. L'allarme è scattato alle prime luci dell'alba di oggi, poco dopo le 5.30 del mattino. I vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova e i pompieri del Comando di Macerata sono intervenuti in un parcheggio che si trova in via Loreto. Le vetture interessate dalla fiamme si trovavano parcheggiate una accanto all'altra, all'altezza del civico 12. Indagano i carabinieri.