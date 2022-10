POTENZA PICENA - Galeotto fu il Grappolo d’oro. Potranno dire così del loro matrimonio Olimpia Pasquini e Armando De Falco che nella serata del concerto di Iva Zanicchi al tradizionale festival di Potenza Picena si sono promessi amore eterno davanti al pubblico presente. Una sorpresa organizzata a regola d’arte da De Falco, nel direttivo della Pro loco cittadina da otto anni. È stata sua l’idea di chiedere dal palco di piazza Matteotti, alla fidanzata - anche lei componente dell’associazione - di sposarlo.



APPROFONDIMENTI L'ALLARME Luci di Natale a rischio. Sindaci pronti al taglio contro il caro energia

Una richiesta che ha suscitato curiosità tra il pubblico e tra gli artisti, proprio per la dolcezza con cui è stata fatta la proposta alla giovane. Una data e una occasione che non sono state scelte a caso. È la futura sposa a spiegare che «quello era un giorno speciale. Innanzitutto era la data del compleanno di Armando, poi la manifestazione festeggiava quest’anno la sua sessantesima edizione e infine possiamo dire che gli eventi della Pro loco sono stati un po’ la scintilla della nostra storia. Dunque quale momento migliore se non quello di una delle serate di successo del Grappolo d’oro?». Così, alla fine del concerto di Iva Zanicchi, ospite d’onore della kermesse, tutto il direttivo della Pro loco che ha organizzato la manifestazione è stato chiamato sul palco. A quel punto il presentatore ha introdotto la sorpresa, preparando gli spettatori a un momento romantico. È qui che sono partite le note della canzone del cuore della coppia che hanno fatto da sottofondo a una lettera d’amore scritta da Armando per la sua Olimpia. A suggellare il momento uno striscione con scritto «Mi vuoi sposare?» e la richiesta del giovane fatta alla sua fidanzata, inginocchiato sul palco, con l’anello in mano. «E lei ha detto sì» ci tiene a precisare Armando nel suo racconto. Grandi applausi e commozione per il gesto inaspettato. Ora non resta che iniziare con i preparativi: «Ci sposeremo nel 2024. Abbiamo deciso l’anno ma non ancora la data» dice lei. Quel che è certo è che ogni volta che Potenza Picena celebrerà la tradizionale festa, la coppia porterà nel cuore quel fatidico sì, riuscito ad aggiungere ulteriore valore a una edizione archiviata con successo.