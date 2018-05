La giovane ladra di Rolex torna a colpire Vittima un industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Giovane donna si avvicina ad un imprenditore. Prima lo urta, poi si scusa chiedendo di una certa Maria. E, intanto, gli sfila abilmente dal polso un Rolex del valore di circa settemila euro. La vittima, un imprenditore del posto, se ne è accorto quando ormai era già troppo tardi. L’episodio, un furto con destrezza messo a segno da una che ha tutti i modi della ladra professionista, è avvenuto sabato pomeriggio e la vittima, come si diceva un imprenditore di 73 anni, l’altro ieri ha sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri di Porto Potenza Picena. È lì, nella zona Spinnaker, che è avvenuto il fatto. L’uomo era uscito di casa e aveva fatto alcuni giri. Molto probabilmente il bel Rolex in oro, modello Datejust che aveva al polso, la ladra glielo aveva notato in quella circostanza e probabilmente deve anche averlo seguito fino a casa.Una tecnica già usata ad Ancona, dove a farne le spese nei giorni scorsi è stato un uomo. Il colpo al Passetto.