Più di un etto di cocaina pronta d spacciare nel deposito: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Scovato un "deposito" della cocaina a Potenza Picena: i poliziotti del Commissariato di Civitanova hanno sequestrato 130 grammi di stupefecente pronto per lo spaccio, denunciando un uomo.La cocaina è stata trovata grazie al supporto dell'unità cinofila della Guardia di Finanza e la denuncia dell'uomo è avvenuta dopo una lunga attività di osservazione e appoistamento. L'uomo ha dichiarto di avere in uso il locale insieme ad altre due persone e per questo è stato denunciato.