Dà in escandescenze in una fabbrica e finisce all’ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Dà in escandescenze in fabbrica, cinquantenne finisce all’ospedale di Civitanova Alta. È successo nella mattinata di ieri, intorno alle 10, all’interno dello stabilimento di una ditta. Ad un certo punto, l’uomo ha perso il controllo di sé e si è anche ferito ad un braccio. A lanciare l’allarme al 118 è stato il proprietario.Sul posto sono interventi il personale medico e sanitario e i carabinieri della locale stazione, che hanno riportato la calma. L’uomo, alla fine, è stato portato in ospedale. Gli accertamenti di rito come da prassi sono stati effettuati dai militari dell’Arma.