Mamma hot intervistata nega sesso e droga col 14enne amico della figlia: mai appartati

POTENZA PICENA - «Non è successo niente. Non ci siamo appartati, mai. In casa siamo stati sempre tutti insieme. Non so che dire». Sembra più incredula che accorata la difesa della donna di Potenza Picena accusata di aver fatto sesso con un ragazzino di 14 anni amico della figlia. La donna è stata intervistata durante la trasmissione di Rai Uno “La Vita in diretta” e ha rigettato ogni accusa, mostrandosi frastornata da una vicenda che ha destato enorme scalpore. La donna, che oggi ha 44 anni, ha anche detto che non c’erano neanche le condizioni perché avvenisse quello che è stato raccontato. «Non c’è proprio uno spazio dove appartarsi, a casa mia, non ci siamo mai appartati». Respinte anche le accuse riguardanti il possesso di droga. La vicenda giudiziaria è finita all'attenzione del Gup di Macerata. La donna è difesa dall’avvocato Annarosa Belsanti, mentre il ragazzino, è tutelato dall’avvocato Massimo Pistelli.