POTENZA PICENA - Choc nella casa di riposo comunale di corso Vittorio Emanuele a Potenza Picena. Nel primo pomeriggio di ieri, un’ospite di 79 anni è volata da una finestra della struttura da un’altezza di circa quattro metri. Stando alle prime informazioni emerse sul posto, pare che la donna - originaria di Cingoli - si sarebbe lasciata cadere volontariamente.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Schianto mortale alla Pieve, il fratello del 46enne: «Ci sono vicini in tanti, Loris era una persona buona»

Sembra infatti che un ospite l’abbia vista e sotto ci sarebbe stato anche un passante. L’anziana non sarebbe morta sul colpo: immediatamente sono stati allertati i soccorsi ma, una volta che i sanitari del 118 sono arrivati, per la donna non c’era già più nulla da fare. Sconvolti gli ospiti della struttura, al cui interno insiste anche una Residenza protetta, e gli operatori. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova, per svolgere tutti gli accertamenti e gli approfondimenti del caso, e il sindaco Noemi Tartabini. «Siamo sconvolti - il commento del primo cittadino - una cosa del genere non era mai accaduta nella struttura». In stretto contatto con il sindaco e le forze dell’ordine anche il direttore generare dell’Ircr di Macerata che gestisce la struttura, Francesco Prioglio che si trovava fuori regione. «Ho seguito il tragico evento - dice - mi hanno tenuto informato. Posso dire che c’è stata la massima attenzione per restare vicini sia ai residenti che agli operatori, sconvolti da questo fatto». Nel pomeriggio sono arrivati anche i familiari dell’anziana. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Civitanova a disposizione della Procura per gli accertamenti che saranno svolti in giornata. Si tratta del secondo dramma, nel giro di poche ore, che ha scosso la cittadina di Potenza Picena. Sabato mattina, infatti, il titolare di un’impresa che si occupa di macchinari per la pulizia è stato trovato senza vita nel magazzino della sua attività, in via Alvata. Il 58enne si è tolto la vita impiccandosi.