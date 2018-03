Donna investita mentre attraversa la strada E' in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Travolta da una vettura mentre attraversa la strada. Una donna di 58 anni è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Erano circa le 18 quando si è verificato l’incidente in viale Trieste a Potenza Picena (nella foto gentilmente concessa da Luigi Gasparroni). La donna stava camminando quando è stata urtata da un’auto ed è caduta a terra. La cinquantottenne ha riportato delle fratture. Alcuni pedoni che si sono accorti dell’incidente hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Sul posto è arrivata l’ambulanza. Il medico, dopo le prime cure e constatata la gravità delle condizioni di salute della donna, ne ha disposto il trasferimento in eliambulanza al nosocomio dorico di Torrette.